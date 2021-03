EU und USA verhängen Sanktionen gegen Russland

BR erhält vier Nominierungen für den Grimme-Preis

München: Der Bayerische Rundfunk hat vier Nominierungen für den Grimme-Preis erhalten. In der Kategorie Fiktion ist neben dem Münchner "Tatort: Unklare Lage", der Ende März in der ARD ausgestrahlt wird, auch der Spielfilm "Herren" nominiert. Weitere Produktionen, die sich Hoffnungen auf die Auszeichnung machen dürfen, sind die ARD-Reihe "Sechs auf einen Streich" in der Kategorie Kinder und Jugend, sowie die ARD-Reihe "Der starke Hans", die in der Spezialkategorie für überzeugende Frauenfiguren nominiert ist. Die Gewinner werden am 11. Mai bekannt gegeben. Verliehen werden die Grimme-Preise dann am 27. August in Marl.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2021 13:00 Uhr