EU und USA starten ein riesiges Schiffs- und Zugprojekt

Neu Delhi: Die Europäische Union, die USA, Indien, Saudi-Arabien und weitere Partner haben ein riesiges Schienen- und Schifffahrtsprojekt gestartet. Das kündigten die Beteiligten beim G20-Gipfel an. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte das Projekt historisch und sprach von der bisher direktesten Verbindung zwischen Indien, dem Persischen Golf und Europa. Eine entsprechende Eisenbahnverbindung solle den Handel zwischen Indien und Europa um 40 Prozent beschleunigen. Finanziert werden soll das Vorhaben unter anderem über die EU-Initiative Global Gateway. Sie sieht vor, in den nächsten Jahren bis zu 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern zu investieren - etwa in den Ausbau von Stromnetzen und Energieprojekten. Das Vorhaben gilt auch als Antwort auf Chinas Initiative "Neue Seidenstraße" um neue Handelswege zu erschließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 15:15 Uhr