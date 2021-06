EU und USA legen Streit um Boeing und Airbus auf Eis

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU und die USA haben einen Kompromiss im Streit über Strafzölle wegen Subventionen für Airbus und Boeing erzielt. Damit konnte einer ihrer schwierigsten Handelskonflikte entschärft werden, wie beide Seiten am Rande des EU-USA-Gipfels in Brüssel mitgeteilt haben. Zentraler Punkt ist, dass die gegenseitig verhängten Strafzölle für fünf Jahre ausgesetzt werden. Profitieren könnten Verbraucher, weil Aufpreise für importierte Waren wegfallen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte schriftlich, der Kompromiss eröffne ein neues Kapitel in den Beziehungen, da man nach 17 Jahren Streitigkeiten nun von Klagen zur Kooperation bei Flugzeugen übergehe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 17:00 Uhr