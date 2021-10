EU und USA legen Streit über Strafzölle bei

Nachrichtenarchiv - 31.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die EU und die USA haben ihren Streit über Sonderzölle auf Stahl und Aluminium beigelegt. Das wurde am Rande des G20-Gipfels in Rom bekannt. Bestimmte Mengen dürfen demnach wieder zollfrei in die USA eingeführt werden. Wie groß das Kontingent genau sein wird, ist aber noch unklar. Die Europäer lassen im Gegenzug zusätzliche Zölle auf US-Produkte wie Harley-Davidson-Motorräder fallen. Die Lösung im Zollstreit gilt als wichtiger Schritt im Bemühen von US-Präsident Biden, das politische Vermächtnis seines Vorgängers Trump umzukehren. Dieser hatte die Strafzölle 2018 eingeführt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.10.2021 04:00 Uhr