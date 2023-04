EU und USA kritisieren Verurteilung von Kreml-Kritiker

Meldungsarchiv - 17.04.2023 19:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Die Verurteilung des Kreml-Kritikers Wladimir Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft sorgt international für scharfe Kritik. Der EU-Außenbeauftrage Borell spricht von einer ungeheuerlich harten Gerichtsentscheidung. Diese zeige einmal mehr, dass die Justiz in Russland politisch missbraucht werde, um kritische Stimmen unter Druck zu setzen. Das US-Außenministerium bezeichnete das Urteil als "politisch motiviert" und rief erneut zur Freilassung des 41-Jährigen und der mehr als 400 politischen Gefangenen in Russland auf. Kara-Mursa war vor einem Jahr festgenommen worden, nachdem er den russischen Überfall auf die Ukraine kritisiert hatte. Ihm wird vorgeworfen, in einer Rede vor US-Abgeordneten falsche Informationen über die russische Armee verbreitet zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2023 19:15 Uhr