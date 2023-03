EU und USA gehen aufeinander zu und wollen sich besser abstimmen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, Höchstwerte 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, zunächst auch noch vereinzelt Schnee. Temperaturanstieg auf 1 bis 6 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar und Temperaturrückgang auf -2 Grad. Morgen bewölkt und erst Schnee, dann Regen. Am Montag in Südbayern viel Sonne, sonst teils freundlich, teils bewölkt und vereinzelt Schauer. Am Dienstag meist bewölkt und zeitweise Regen. Temperaturen in den kommenden Tagen 4 bis 12 Grad. Am Montag bis zu 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2023 10:00 Uhr