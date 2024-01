EU und Nato stellen sich in Davos hinter die Ukraine

Davos: Zu Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos haben sich die EU und die Nato hinter die Ukraine gestellt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte den Westen auf, dem Land zuverlässig Waffen zu liefern. Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, die Unterstützung für die Ukraine sei keine Wohltätigkeit, sondern eine Investition in die Sicherheit des eigenen Bündnisses. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist erstmals persönlich nach Davos gereist. In seiner Rede warnte er davor, Russland zu unterschätzen. Es gehe bei dem Angriff nicht nur um die Ukraine, so Selenskyj. Wörtlich sagte er: "Es ist ein Fakt, Putin verkörpert Krieg." In Moskau bezeichnete eine Sprecherin des russischen Außenministeriums das Treffen von Davos als "sinnlos und schädlich" für den Frieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 22:00 Uhr