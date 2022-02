EU und NATO schätzen Ukraine-Krise als sehr ernst ein

Nachrichtenarchiv - 11.02.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In einer Schaltkonferenz haben die westlichen Verbündeten erneut über die Ukraine-Krise beraten und noch einmal betont, dass sie auf eine mögliche russische Invasion mit schnellen und tiefgreifenden Sanktionen reagieren würden. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es anschließend, die Lage werde von den Teilnehmern aus Europäischer Union und Nato als "sehr, sehr ernst" eingeschätzt. Man wolle weiter versuchen, Russland mit diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation zu bewegen. Regierungssprecher Hebestreit schrieb auf Twitter, es gelte einen Krieg in Europa zu verhindern. US-Präsident Biden hatte kurzfristig zu einer Telefonkonferenz eingeladen, an der unter anderen Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron, der britische Premier Johnson und weitere Staats- und Regierungschefs aus der EU und der NATO teilnahmen. Auch die EU-Spitzen und NATO-Generalsekretär Stoltenberg waren zugeschaltet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2022 20:00 Uhr