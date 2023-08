EU und Nato bieten Slowenien Fluthilfe an

Ljubljana: Nach der schweren Flutkatastrophe hat neben der Europäischen Union auch die Nato Hilfe in die betroffenen Gebiete geschickt. Generalsekretär Stoltenberg habe mit dem slowenischen Ministerpräsidenten Golob telefoniert, teilte das Bündnis mit. Dabei habe Stoltenberg sein Beileid zum Tod von sechs Menschen ausgesprochen und der slowenischen Regierung die Unterstützung der Nato zugesichert. In den vergangenen Tagen hatten heftige Regenfälle die schwersten Hochwasser in Slowenien seit 30 Jahren ausgelöst. Binnen weniger als 24 Stunden fiel nach Angaben des Wetterdienstes so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat. Flüsse traten über die Ufer, Dörfer und Städte wurden überschwemmt. Auch Kroatien und der Süden Österreichs waren betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 23:00 Uhr