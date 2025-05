EU und Großbritannien vereinbaren enge Zusammenarbeit

Von der Leyen verkündet einen "historischen" Deal der EU mit Großbritannien: Vereinbart wurde demnach in London ein Abkommen über die engere Zusammenarbeit bei Themen wie Verteidigung und Sicherheit, aber auch im Handel und bei der Fischerei: Handel mit Stahl in beide Richtungen wird zollfrei und der Handel mit Lebensmitteln soll erleichtert werden. Außerdem vereinbarten die EU und Großbritannien, ihren Flotten den Fischfang in den eigenen Gewässern bis 2038 zu erlauben. Der britische Premier Starmer kommentierte die Einigung mit den Worten, Großbritannien sei damit zurück auf der Weltbühne. EU-Ratspräsident Costa kündigte an, künftig werde es jedes Jahr ein Gipfeltreffen von EU und Vereinigtem Königreich geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2025 21:30 Uhr