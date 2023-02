EU und Großbritannien einigen sich im Brexit-Nordirland-Streit

Nachrichtenarchiv - 27.02.2023 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London; Die EU und Großbritannien haben sich nach jahrelangem Streit über den Status von Nordirland geeinigt. Der britische Premierminister Sunak und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teilten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in London mit, dass der Warenverkehr zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland neu geregelt wird. Zollkontrollen für Waren, die von Großbritannien nach Nordirland gehen, werden fast komplett gestrichen. Kontrollen für Warentransport in die Republik Irland bleiben dagegen bestehen. Hintergrund ist, dass nach dem Brexit auf der irischen Insel keine harte Grenze entstehen soll. Befürchtet wird in diesem Fall ein Wiederaufflammen des jahrzehntelangen Nordirland-Konflikts.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2023 20:00 Uhr