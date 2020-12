EU und GB wollen weiter verhandeln

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU und Großbritannien unternehmen einen weiteren Versuch, doch noch ein Handelsabkommen nach dem Brexit zu vereinbaren. Trotz großer Diffenrenzen sollen die Verhandlungen morgen fortgesetzt werden. Das haben EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Großbritanniens Premierminister Johnson in einem Telefonat vereinbart. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, zunächst sollten wieder die Chefunterhändler zusammenkommen. Am Montagabend wollen dann von der Leyen und Johnson noch einmal miteinander sprechen. Differenzen gebe es weiter bei den drei Themen Fischerei-Rechte, Garantien für einen fairen Wettbewerb und die Regulierung der künftigen Beziehungen. Die Brexit-Verhandlungen waren zur Chefsache erklärt worden, nachdem gestern die Unterhändler nicht vorangekommen waren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.12.2020 19:45 Uhr