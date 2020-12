EU und GB vereinbaren Brexit-Handelspakt

Nachrichtenarchiv - 24.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nach extrem langwierigen Verhandlungen haben die EU und Grßbritannien doch noch einen Brexit-Handelspakt vereinbart. Damit ist ein harter wirtschaftlicher Bruch zum Jahreswechsel in letzter Minute abgewendet. EU-Kommissionschefin von der Leyen und der britische Premier Johnson zeigten sich zufrieden. Das Abkommen soll die Beziehungen zwischen der Insel und dem Kontinent ab Januar 2021 neu aufstellen. Wichtigster Punkt ist, Zölle zu vermeiden, unbegrenzten Handel in beide Richtungen zu erlauben und wirtschaftliche Verwerfungen so weit wie möglich zu begrenzen. Der Vertrag umfasst aber auch den Fischfang sowie die Zusammenarbeit bei Energie, Transport, Justiz, Polizei und vielen anderen Themen. Da die Brexit-Übergangsphase bereits am 31. Dezember endet, war der Zeitdruck am Ende enorm.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2020 20:00 Uhr