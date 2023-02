EU und G7 einigen sich auf Preisdeckel für russisches Erdöl

Nachrichtenarchiv - 04.02.2023 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU, die G7 und Australien haben sich auf einen Preisdeckel für Ölprodukte aus Russland verständigt. Bereits ab morgen soll ein Barrel Kraftstoffe wie Diesel, Kerosin und Benzin nicht mehr als 93 Euro kosten. Heizöl kostet maximal 42 Euro pro Barrel. Nach Angaben der EU-Kommission sollen damit die Einnahmen Russlands noch stärker beschnitten und die Fähigkeit zur Kriegführung in der Ukraine eingeschränkt werden. Bereits Anfang Dezember hatten die EU, die G7 und Australien einen Deckel für russisches Rohöl verhängt. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa sind nach einer Havarie in einem Umspannwerk rund 500.000 Haushalte ohne Strom. Ministerpräsident Schmyhal schrieb im Online-Dienst Telegram, eine schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung sei nicht möglich. Das Umspannwerk sei infolge der russischen Angriffe "wiederholt" beschädigt worden.

