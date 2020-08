EU und Bundesregierung fordern Aufklärung im Fall Nawalny

Nachrichtenarchiv - 25.08.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Fall des mutmaßlich vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny fordern die EU und die Bundesregierung Aufklärung. Der EU-Außenbeauftragte Borrell verlangte, dass die russischen Behörden unverzüglich eine unabhängige und transparente Untersuchung einleiten. Kanzlerin Merkel und Außenminister Maas schrieben in einer gemeinsamen Erklärung, die Verantwortlichen müssten ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden. Nawalnys Ärzte an der Berliner Charite gehen davon aus, dass der 44-Jährige vergiftet wurde. Darauf weisen nach ihren Angaben klinische Befunde hin. Der Gesundheitszustand Nawalnys sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr. Der russische Oppositionelle war am Donnerstag auf einem Flug von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen. Am Samstag wurde er zur Behandlung nach Berlin geflogen.

