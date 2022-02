EU und Afrikanische Union beenden zweitägigen Gipfel

Bahn hat Verkehr wegen des Sturms eingeschränkt

Berlin: Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr in Nord- und Westdeutschland wegen des Sturmtiefs eingestellt. Nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin fahren keine Fernzüge mehr, so das Unternehmen, und auch nicht von Köln nach Hannover oder von Frankfurt am Main nach Amsterdam. "Der Bahnverkehr ist im Norden Deutschlands und in weiten Teilen NRWs bis mindestens Samstagvormittag eingestellt", heißt es auf der Internetseite der Bahn. Über Bayern zieht das Tiefdruckgebiet von Nordwesten Richtung Alpen hinweg. Die höchsten Windgeschwindigkeiten werden am Abend und in der ersten Nacht-Hälfte in Franken erwartet. Vor allem in Oberfranken und der Oberpfalz ist laut Bahn mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. - Das Orkantief wütet auch in anderen Teilen Europas: In den Niederlanden sind drei Menschen ums Leben gekommen, in England zwei, in Irland und Belgien jeweils einer. In Großbritannien wurde für einige Regionen die höchste Wetterwarnstufe "Rot" ausgegeben. Dort traf der Sturm mit fast 200 Kilometern pro Stunde auf Land, das ist nach Angaben des nationalen meterologischen Diensts die stärkste Böe, die jemals in England gemessen wurde. Auch in Dänemark, Belgien und Frankreich gibt es Verkehrsbeeinträchtigungen wegen des Sturms.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2022 20:00 Uhr