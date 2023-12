EU-Umweltminister stimmen für Gesetzentwurf zur Eindämmung von Verpackungsmüll

Brüssel: Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben einem Gesetzentwurf der Kommission zur Verringerung von Verpackungsmüll zugestimmt. Dieser hatte in den vergangenen zehn Jahren in der Gemeinschaft um mehr als ein Fünftel zugenommen, unter anderem wegen zunehmender Online-Einkäufe und Fast-Food-Bestellungen. Die EU will erreichen, dass bis 2030 alle Verpackungen wiederverwertbar sind. Einwegplastik-Artikel wie Obst- und Gemüsetüten, Shampooflaschen und Einwegbecher in Schnellrestaurants sollen schrittweise abgeschafft werden. Vorgesehen ist auch, ein Pfandsystem für Plastikflaschen und -Dosen einzuführen. Pappe soll von der Abschaffung ausgenommen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 19:00 Uhr