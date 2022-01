EU-Umweltminister beraten über Rolle der Wälder beim Klimaschutz

Amiens: Die EU-Minister für Umwelt und Energie haben im französischen Amiens über das weitere Vorgehen bei der Einstufung von Atomkraft und Gas als nachhaltige Energiequellen beraten. Heute endet die Frist, in der Mitgliedsstaaten zum ersten Entwurf der europäischen Kommission zur sogenannten Taxonomie Stellung zu beziehen. Österreich und Luxemburg kündigten rechtliche Schritte an, um die Aufnahme von Atomenergie in die Liste grüner Investitionen zu verhindern. Diese ist ein Anliegen des französischen Präsidenten Macron, der Anfang des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hatte. Die luxemburgische Umweltministerin Carole Dieschbourg appellierte an Deutschland, sich einer geplanten Klage anzuschließen, falls es dazu komme. Am Freitag läuft die Frist für die Mitgliedstaaten ab, zu einem ersten Entwurf der EU-Kommission zur sogenannte Taxonomie Stellung zu nehmen. Deutschland hat sich gegen die Aufnahme von Atomkraft in die Liste ausgesprochen. Die Umwelt- und Energieminister beraten in Amiens außerdem über die Rolle von Wäldern beim Umwelt- und Klimaschutz. Am Samstag soll es um den europäischen Energiemarkt gehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2022 13:00 Uhr