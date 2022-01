EU trauert um Parlamentspräsident Sassoli

Bayerns Kabinett entscheidet über 2G-Plus in Gastronomie

München: Das bayerische Kabinett kommt am Vormittag zusammen, um über die Umsetzung der jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern zu entscheiden. Umstritten ist vor allem die vereinbarte 2G-Plus-Regel für die Gastronomie. Ministerpräsident Söder erklärte, Bayern sei da sehr zurückhaltend. Schließlich habe man hier bereits strengere Regeln: So seien etwa Kneipen und Discos - anders als in anderen Ländern - ganz geschlossen. Anders sieht das die Fraktionschefin der Grünen, Schulze. Im BR sagte sie in der Früh, das sei kein Argument: Schließlich mache das Virus nicht vor Restaurants Halt. Schulze verwies auch auf die strengeren Regeln bei kulturellen Veranstaltungen. So gelte in Theatern die Maskenpflicht, außerdem 2G-Plus und eine Auslastung von 25 Prozent. Nach ihren Worten wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Söder solle die Bund-Länder-Beschlüsse umsetzen, sonst werde aus dem "Team Vorsicht" ein "Team leichtsinnig".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2022 08:00 Uhr