EU streicht russischen Partriechen von Sanktionsliste

Nachrichtenarchiv - 02.06.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Im Streit über Sanktionen gegen den russischen Patriarchen Kirill hat sich der ungarische Ministerpräsident Orban durchgesetzt. Die EU strich das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche von der Sanktionsliste. Das teilte Diplomaten am Nachmittag in Brüssel mit. Ungarn hatte das Inkraftteten des sechsten EU-Sanktionspakets gegen Russland durch sein Nein verhindert. Regierungschef Orban sorgte bereits dafür, dass das geplante Öl-Embargo gegen Russland entschärft wird. Es soll nur noch Einfuhren per Schiff betreffen. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, forderte, Ungarn das Stimmrecht in der EU zu entziehen. Das Land missbrauche das Einstimmigkeitsprinzip als Erpressungsmittel, so die SPD-Politikerin im MDR. Barley nannte das Einstimmigkeitsprinzip zudem nicht mehr praktikabel.

