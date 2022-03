EU stockt Militärhilfe für Ukraine auf

Nachrichtenarchiv - 21.03.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU will der Ukraine mehr Geld zum Kauf von Waffen bereitstellen. Außenministerin Baerbock sprach in Brüssel davon, dass die Union das Volumen auf eine Milliarde Euro aufstocken wird. Die Bundesregierung werde dafür sorgen, dass Bestellungen bei deutschen Firmen schnell realisiert werden. Mit Blick auf die russischen Angriffe auf zivile Ziele sagte die Grünen-Politikerin, das seien für sie eindeutig Kriegsverbrechen. Baerbock erneuerte auch die Forderung nach einer Luftbrücke. Es gehe darum, dass die Flüchtlinge von der Außengrenze direkt in alle europäischen Länder und auch über den Atlantik hinweg verteilt werden. Es gehe nicht um einige Tausend, sondern um Millionen Menschen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.03.2022 13:15 Uhr