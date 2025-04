EU stellt sich auf Handelskonflikt mit China ein

EU will sich für Flut an Waren aus China wappnen: Wegen der hohen US-Zölle auf Produkte aus der Volksrepublik befürchtet die Brüsseler Kommission, dass Peking nun beispielsweise im großen Stil Autos nach Europa umleitet. Das werde man sehr genau beobachten, hieß es. Kommissionspräsidentin von der Leyen beklagte in einem Gespräch mit Chinas Premier Li darüber hinaus, dass es Peking europäischen Unternehmen vor Ort immer schwerer mache.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2025 19:45 Uhr