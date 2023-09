EU stellt eine Million Euro für humanitäre Hilfe in Marokko bereit

Brüssel: Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko stellt die Europäische Union für humanitäre Hilfe eine Million Euro bereit. Zugleich betonte die EU-Kommission, es handle sich nur um eine erste Finanzierung für Rettungsorganisationen vor Ort. Damit sollten die am stärksten betroffenen Menschen unterstützt werden. Außerdem spricht Brüssel gerade mit den Mitgliedsstaaten über weitere Unterstützung, sollte Marokko darum bitten. Bisher hat das nordafrikanische Land nur Hilfsangebote aus wenigen Ländern akzeptiert, aus Deutschland aber nicht. Das Auswärtige Amt in Berlin zeigt sich dadurch nicht beunruhigt. Politische Gründe könne man hier ausschließen, so ein Sprecher. STOPP Er verwies auch auf die Herausforderung, die Hilfe vieler Organisationen zu bewältigen. Nach dem schwersten Beben in Marokko seit Jahrzehnten ist die Zahl der Toten nach offiziellen Angaben mittlerweile auf knapp 2.500 gestiegen.

