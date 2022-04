EU stärkt Fluggastrechte bei Verspätung außerhalb der EU

Schweden gedenkt der Opfer des Terroranschlags vor 5 Jahren

Stockholm: In Schweden ist der Opfer des Terroranschlags in Stockholm vor fünf Jahren gedacht worden. Bei einer Zeremonie in der Nähe des damaligen Tatorts versammelten sich am Vormittag rund 100 Menschen. Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel legten Blumen nieder - ebenso Ministerpräsidentin Andersson. Ein IS-Anhänger hatte am 7. April 2017 einen gestohlenen Lastwagen in eine Menschenmenge gelenkt und war dann in ein Kaufhaus gerast. Fünf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet und mehrere verletzt. Der Attentäter, ein Uskbeke, gab vor Gericht an, er habe Schweden dazu bringen wollen, den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat aufzugeben. Er wurde zu lebenslanger Haft und anschließender lebenslanger Ausweisung aus Schweden verurteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2022 15:00 Uhr