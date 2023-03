EU-Staats- und Regierungschefs diskutieren mit Guterres

Meldungsarchiv - 23.03.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Die EU-Staats- und Regierungschefs sind mit UN-Generalsekretär Guterres zusammengekommen. Bei dem Gespräch geht es unter anderem um den Krieg in der Ukraine und die Klimakrise. Guterres sagte die Welt stehe an einem kritischen Punkt. In vielen Entwicklungsländern sorge eine Kombination verschiedener Faktoren für einen Abwärtstrend und damit für mehr Hunger, mehr Armut, weniger Bildung und weniger Gesundheitsversorgung. Zum EU-Gipfel ist auch der ukrainische Präsident Selenskyj zugeschaltet. Er fordert unter anderem mehr Munition für sein Land. Am Rande des Treffens dürfte es auch um das geplante Aus für Verbrenner-Motoren ab 2035 gehen. Bundeskanzler Scholz äußerte sich vor dem Gipfel optimistisch, dass eine Lösung gefunden wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2023 15:00 Uhr