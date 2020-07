EU-Staats- und Regierungschefs beraten über Corona-Hilfspaket

Nachrichtenarchiv - 17.07.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Seit dem Vormittag beraten die europäischen Staats- und Regierungschefs über den kommenden EU-Haushalt und das milliardenschwere Finanzpaket, mit dem die Folgen der Corona-Pandemie bekämpft werden sollen. Strittig ist vor allem, ob ausgezahlte Gelder an Bedingungen und Kontrollen geknüpft werden. Der luxemburgische Regierungschef Bettel forderte Kompromissbereitschaft. Jeder müsse etwas Wasser in seinen Wein gießen, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es müsse etwas zwischen den zwei Polen "Solidarität" und "Kontrolle" geben. Ähnlich äußerte sich Kanzlerin Merkel. Frankreichs Präsident Macron sprach von einem - so wörtlich - "Moment der Wahrheit und des Ehrgeizes für Europa. Es gehe jetzt um das europäische Projekt. Ob sich die Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel einigen können, ist unklar.

