EU-Staats- und Regierungschefs beraten in Brüssel

Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer kommen heute zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche soll nach Angaben von EU-Ratspräsident Costa die Wettbewerbsfähigkeit der EU stehen. Weitere wichtige Themen des EU-Gipfels werden die Lage in der Ukraine sowie die Verteidigungsfähigkeit der EU sein. Als Gast wird unter anderem UN-Generalsekretär Guterres erwartet, auch der ukrainische Präsident Selenskyj wird per Videoschaltung teilnehmen. Für Bundeskanzler Scholz ist es voraussichtlich der letzte EU-Gipfel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2025 05:00 Uhr