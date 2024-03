EU-Staaten wollen strengere Zollvorgaben für Ukraine

Brüssel: Die Botschafter der EU-Länder haben sich auf einen neuen Kompromiss zu Zollvorgaben für ukrainische Agrarprodukte geeinigt. Das bestätigte am Abend die belgische EU-Ratspräsidentschaft. Die Vorgaben für die Ukraine sollen künftig strenger ausfallen als bisher vorgesehen. So sollen weniger ukrainische Waren in der EU zollfrei verkauft werden dürfen. Zudem ist geplant, die zollfreien Einfuhrmengen zu deckeln. Das gilt etwa für Eier, Geflügel, Zucker und Mais. Weizen ist nicht von der Deckelung betroffen. Die Grenze für diesen Deckel wird mit dem Kompromiss weiter abgesenkt als noch in der vergangenen Woche beschlossen. Die EU reagiert damit auf Proteste von Bauern. Aus deren Sicht drücken die ukrainischen Einfuhren die EU-Preise. Das Europaparlament muss dem Kompromiss noch zustimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 20:45 Uhr