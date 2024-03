EU-Staaten wollen Militärhilfe für Ukraine absichern

Brüssel: Bundeskanzler Scholz blickt optimistisch auf den EU-Gipfel. Im Mittelpunkt steht nach seinen Worten die weitere Unterstützung der Ukraine. Vor allem gehe es darum, Waffen und Munition zu organisieren. Schon im Vorfeld dieses Gipfels habe es eine Verständigung darüber gegeben, dass Waffen nicht nur in Europa, sondern weltweit eingekauft werden sollen, um der Ukraine bei ihrem Verteidigungskrieg zu helfen. Zudem sollen für die Unterstützung des Landes auch die Zinserträge eingefrorener russischer Gelder verwendet werden. Zweiter wichtiger Punkt ist laut Scholz die Lage im Nahen Osten. Es brauche einen Waffenstillstand, der dann auch dazu genutzt wird, Geiseln freizulassen. Der Kanzler wies darauf hin, dass die EU gegen eine große Offensive in Rafah sei. Auch Israel, so Scholz vor Beginn des Gipfels, müsse sich an das Völkerrecht halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 14:00 Uhr