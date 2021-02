EU-Staaten wollen gemeinsamen Impfpass bis zum Sommer einführen

Nachrichtenarchiv - 26.02.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU will bis zum Sommer einen europaweit gültigen Impfpass einführen. EU-Ratschef Michel sagte, die 27 Mitgliedsstaaten näherten sich in ihren Vorstellungen immer weiter an. Welche Rechte an das gemeinsame Dokument geknüpft sind, würde dann jedes Land für sich entscheiden. Wie Bundeskanzlerin Merkel sagte, benötigt die EU-Kommission "etwa drei Monate", um die technischen Voraussetzungen für das digitale Dokument zu schaffen. Ein gemeinsames System könnte also für die Urlaubssaison im Sommer einsatzbereit sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.02.2021 05:00 Uhr