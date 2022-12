EU-Staaten verständigen sich auf digitalen Identitätsnachweis

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Bürger und Unternehmen sollen sich künftig in der gesamten Europäischen Union digital ausweisen können. Die EU-Staaten haben sich auf Regeln für einen persönlichen digitalen Ausweis auf dem Handy verständigt. Dieser könnte etwa bei Behördengängen, beim Beantragen eines Kredits oder für die Anmeldung bei digitalen Diensten genutzt werden. Die tschechische EU-Ratspräsidentschaft betonte, die Bürger behielten dabei stets die Kontrolle über ihre Daten. Bevor der digitale Identitätsnachweis in der gesamten EU kommen kann, müssen sich die EU-Staaten allerdings noch mit dem Europaparlament einigen. Bisher gilt er in nur 14 Mitgliedstaaten.

