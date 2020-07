EU-Staaten verhandeln noch immer nicht in großer Runde

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nach längerer Pause sollen die Verhandlungen der EU-Staats- und Regierungschefs über die Corona-Hilfen in Kürze wieder in großer Runde aufgenommen werden. Die Gespräche gestalten sich schwierig; strittig ist vor allem die Aufteilung des 750-Milliarden-Euro-Aufbaufonds in Zuschüsse und Kredite. Vertreter der so genannten "Sparsamen Vier" wollen, dass der Anteil der nicht zurückzahlbaren Zuschüsse weiter gesenkt wird. Zu den noch ungelösten Themen zählt auch die Frage, ob EU-Zahlungen an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft werden sollen. Diese Forderung zielt auf Länder wie Polen und Ungarn. Ministerpräsident Orban zeigte sich empört darüber, dass Ungarn wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit finanziell bestraft werden solle. Österreichs Bundeskanzler Kurz warnte in dieser Frage vor faulen Kompromissen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 16:00 Uhr