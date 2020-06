EU-Staaten streben volle Reisefreiheit ab Juli an

Staatsanwaltschaft Stendal prüft Verbindung zwischen Fall Maddie und Inga

Stendal: Der Fall "Maddie" hat möglicherweise Verbindungen zu einem weiteren verschwundenen Mädchen. Die Staatsanwaltschaft Stendal in Sachsen-Anhalt sucht nach möglichen Zusammenhängen zum Fall der damals fünfjährigen Inga. Einem Bericht der "Magdeburger Volksstimme" zufolge hat der Tatverdächtige im Fall Maddie ein Grundstück in der Nähe des Waldes gehabt, in dem Inga 2015 spurlos verschwand. Weder eine umfangreiche Suchaktion noch die Ermittlungen haben bis heute Ergebnisse gebracht. Jetzt sagte die Staatsanwaltschaft, sie prüfe, ob es einen Anfangsverdacht gegen den Tatverdächtigen im Fall Maddie gibt. Das Mädchen war vor 13 Jahren aus einer Ferienanlage in Portugal spurlos verschwunden. In diesem Fall steht ein 43-jähriger, gebürtiger Würzburger unter Mordverdacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 13:00 Uhr