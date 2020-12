EU-Staaten stimmen für Brexit-Handelspakt mit Großbritannien

Diskussion über Tagesausflügler im Alpenraum

München: Die große Zahl von Tagesausflüglern im bayerischen Alpenraum sorgt weiter für Diskussionen. Innenminister Herrmann appellierte an alle Bürger, auch bei Ausflügen die Mindestabstände zu wahren und größere Ansammlugen zu vermeiden. Dessen ungeachtet gelte aber das in der bayerischen Verfassung festgeschriebene Recht auf freien Genuss der Natur. Im Bayerischen Rundfunk sagte Herrmann, man habe nicht vor, weitere Beschränkungen zu erlassen. Zuvor hatte der Miesbacher Landrat, von Löwis, die Situation am Spitzingsee beklagt, wo es am Wochenende lange Staus und enorm viele Besucher gegeben hatte. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd teilte mit, man werde den Ausflugsverkehr verstärkt kontrollieren. In Erholungs- und Wintersportgebieten in ganz Deutschland war es am Wochenende wegen des Andrangs zu teilweise chaotischen Zuständen gekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2020 00:00 Uhr