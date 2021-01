EU-Staaten setzen auf stärkere Beschränkungen beim Reisen

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen die EU-Staaten das Reisen weiter einschränken. Zur Debatte stünden neue Test- und Quarantänepflichten für Menschen aus besonders betroffenen Gebieten, teilte EU-Ratschef Michel mit. Grundsätzlich sollten die Grenzen in der EU aber offen bleiben, um den Warenverkehr nicht zu behindern, hieß es nach dem Videogipfel der Staats- und Regierungschefs am späten Abend. Auch Geimpfte können erst einmal nicht mit Erleichterungen beim Reisen rechnen. Zwar wollen die 27 Staaten an einem gemeinsamen Impfpass arbeiten. Die Debatte über damit verbundene Vorteile wurde aber vertagt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.01.2021 05:00 Uhr