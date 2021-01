EU-Staaten raten vor nicht notwendigen Reisen ab

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Staaten wollen wegen der Ausbreitung von hochansteckenden Corona-Varianten ihre Schutzmaßnahmen verschärfen. Künftig soll es in der Union neben grünen, gelben und roten Zonen bei besonders hohen Infektionszahlen auch dunkelrote Zonen geben. In diesen sollen Reisen dann strikter geregelt werden, sagte Kommissionschefin von der Leyen. Vor der Ausreise aus dunkelroten Zonen wird dann ein negativer Corona-Test verpflichtend. Nicht notwendige Reisen zwischen den EU-Staaten sollten eingeschränkt werden. Zudem sollen überall in der EU mindestens fünf Prozent der positiven Corona-Proben auf Mutationen getestet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 11:00 Uhr