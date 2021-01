EU-Staaten raten von nicht notwendigen Reisen ab

Spahn spricht von erfreulicher Entwicklung bei den Neuinfektionen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn, RKI-Präsident Wieler und mehrere Experten informieren zur Stunde über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Spahn erklärte, die Zahlen entwickelten sich erfreulich in die richtige Richtung. Dennoch müsse man die Einschränkungen für einen überschaubaren Zeitraum weiter verschärfen. Man dürfe nicht zu früh lockern und müsse verhindern, dass sich das mutierte Virus weiter ausbreitet. Etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland seien schon geimpft. Das Robert-Koch-Institut hatte am Morgen die jüngsten Infektionszahlen bekannt gegeben. Demnach liegt die Zahl der Neuansteckungen bei 17.862. Das sind etwa vier-einhalb-tausend weniger als vor einer Woche. Etwas gesunken ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt jetzt bundesweit bei 114. An oder mit dem Virus sind seit Beginn der Pandemie in Deutschland inzwischen mehr als 50.000 Menschen gestorben.

