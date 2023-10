EU-Staaten räumen Israel Recht auf Verteidigung ein

Tel Aviv: In der israelischen Metropole und im Zentrum des Landes hat es am frühen Abend wieder Raketenalarm gegeben. Israel wird nicht nur von der Hamas aus dem Gazastreifen, sondern auch aus dem Libanon von Hisbollah-Milizen beschossen. Wann Israel seine Bodenoffensive startet, ist weiter offen. Ministerpräsident Netanjahu und US-Präsident Biden vereinbarten unterdessen, die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens wieder herzustellen. Israels Energieminister Katz teilte mit, das trage dazu bei, dass die Zivilbevölkerung den Norden räumt. Die EU drängt darauf, dass Israel bei seinen Militäraktionen das Völkerrecht einhält. In einer gemeinsamen Erklärung aller 27 EU-Mitglieder ist von wahllosen Angriffen der Hamas die Rede, gegen die sich Israel im Einklang mit humanitärem und internationalen Recht wehren dürfe. Genau das sieht allerdings Ägyptens Präsident Al-Sisi nicht gegeben. Er kritisierte, Israels Reaktion auf den Hamas-Angriff komme einer kollektiven Bestrafung aller Palästinenser gleich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2023 19:30 Uhr