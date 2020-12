EU-Staaten prüfen Vereinbarung mit den Briten

Nachrichtenarchiv - 25.12.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Vertreter der EU-Staaten haben damit begonnen, die geplante Freihandelsvereinbarung mit Großbritannien zu prüfen. Botschafter der Mitgliedsländer wurden heute bei einem Treffen von Chefunterhändler Barnier über Details des Vertrags informiert. Damit ist die schnelle Ratifizierung der Vereinbarung, die in einer Woche in Kraft treten soll, auf dem Weg. Für Montag ist ein weiteres Treffen der Runde angesetzt. Die Teilnehmer haben die Abgeordneten des Europaparlaments informiert, dass sie innerhalb von Tagen über eine Vorläufige Anwendung der Vereinbarung entscheiden wollen. Das Parlament selbst wird darüber endgültig wohl erst im neuen Jahr abstimmen. Die EU-Kommission und die britische Regierung hatten die Einigung gestern bekannt gegeben. Die Zeit drängt, da die Übergangsvereinbarung, die noch freien Handel zwischen der EU und ihrem ehemaligen Mitglied gewährt, am Neujahrstag endet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2020 19:00 Uhr