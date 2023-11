EU-Staaten können sich auf keine einiheitliche Linie zu Glyphosat einigen

Brüssel: Für eine weitere Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat gibt es in der EU keine Mehrheit. Vertreter der Mitgliedsstaaten haben sich am Morgen erneut nicht auf eine gemeinsame Position zum Vorschlag der EU-Kommission einigen können. Die hatte vorgeschlagen, dem Mittel für weitere zehn Jahre eine Genehmigung zu erteilen. Schon im Oktober hatte es dafür keine ausreichende Mehrheit gegeben, weswegen heute ein Berufungsausschuss getagt hat. Jetzt kann die EU-Kommission im Alleingang entscheiden. Deutschland hatte sich enthalten, weil es auch in der Bundesregierung keine einheitliche Position gibt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.11.2023 10:45 Uhr