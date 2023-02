EU-Staaten einigen sich auf neue Sanktionen gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 24.02.2023 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssels: Am Jahrestag des Kriegsausbruchs in der Ukraine hat sich die Europäische Union auf neue Sanktionen gegen Russland verständigt. Das teilte die schwedische Ratspräsidentschaft am späten Abend nach tagelangem Tauziehen zwischen den Mitgliedsstaaten mit. Vorgesehen sind unter anderem neue Exportbeschränkungen im Umfang von elf Milliarden Euro. Sie werden nach früheren Angaben der EU industrielle Güter betreffen, die Moskau nicht über Drittstaaten wie China beziehen kann. Dazu zählen Maschinenteile, Antennen, Kräne, Spezialfahrzeuge sowie Ersatzteile für LKW und Triebwerke. Polen hatte das Sanktionspaket im Streit um den Import von synthetischen Kautschuk aus Russland zuvor noch blockiert. Dieser wird unter anderem für die Herstellung von Autoreifen benötigt. Italien wollte eine längere Übergangsfrist, bis der Import verboten wird. Polen sah dadurch das Sanktionspaket verwässert, gab aber letztlich nach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2023 23:00 Uhr