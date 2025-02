EU-Staaten einigen sich auf neue Russlandsanktionen

EU-Staaten beschließen neue Sanktionen gegen Russland: Sie sollen am Jahrestag des Kriegsbeginns, also nächsten Montag, in Kraft treten und auch den Import russischer Produkte treffen. Das Paket umfasst ein Importverbot für russisches Aluminium sowie ein härteres Vorgehen gegen die sogenannte Schattenflotte. Per Videoschalte wollen die europäischen Staaten außerdem mit außereuropäischen Partnern eine Ukraine-Strategie festlegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2025 10:45 Uhr