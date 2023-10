EU-Staaten einigen sich auf Migrations-Krisenmechanismus

Brüssel: Die EU-Staaten haben sich auf dem Weg zu einer gemeinsamen Asylreform in einer wichtigen Frage geeinigt. Es gebe nun eine gemeinsame Positionierung für einen Krisenmechanismus, meldete am Mittag die spanische EU-Ratspräsidentschaft. Dieser Mechanismus wird eingeleitet, wenn eine Überlastung der Asylsysteme droht. Besonders betroffene Staaten wie Italien können dann vorübergehend mehr Menschen in die sogenannten Grenzverfahren schicken. Bei diesen werden Asylbewerber mit geringen Bleibechancen an den EU-Außengrenzen einem beschleunigten Verfahren unterzogen und bei Ablehnung direkt abgewiesen. Bundesaußenministerin Baerbock begrüßte die Einigung. Man habe bis zur letzten Minute darum gerungen, dass es nicht zu einer Aufweichung der humanitären Mindeststandards kommt, so Baerbock. Im nächsten Schritt muss nun das EU-Parlament dem Gesetzespaket zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 15:00 Uhr