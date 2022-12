EU-Staaten einigen sich auf Fischfangmengen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: oft freundlich bei Minusgraden

Das Wetter in Bayern: Am Tag meist freundlich. Viel Sonne vor allem im Norden und Osten. Höchstwerte: minus 5 bis 0 Grad. Morgen Schnee und Regen mit Glatteisgefahr. Am Donnerstag oft bewölkt. Tageshöchstwerte minus 4 bis plus 6 Grad. In der Nacht Abkühlung bis auf minus 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2022 10:00 Uhr