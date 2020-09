EU-Staaten dürfen Kurzzeitvermietungen von Wohnungen einschränken

Bayerisches Kabinett berät über Corona-Maßnahmen - Bad Königshofen schließt alle Schulen

München: Das Bayerische Kabinett berät zur Stunde über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Hintergrund sind die stark gestiegenen Fallzahlen in einigen Regionen im Freistaat. Angelehnt an die jüngste Entscheidung der Stadt München will die Staatsregierung es den Städten und Gemeinden ermöglichen, bessere Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Geplant ist: sollte die Grenze von 50 Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Menschen überschritten werden, soll eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen gelten. - In München gilt voraussichtlich - aufgrund der gestiegenen Corona-Neuinfektionen - ab Donnerstag zunächst für eine Woche - auf ausgewählten Plätzen und Straßen in der Innenstadt eine Maskenpflicht. Bad Königshofen hat als erste Stadt in Bayern alle Schulen und Kindertagesstätten geschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2020 12:00 Uhr