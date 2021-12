EU-Staaten drohen Russland mit Sanktionen im Ukraine-Konflikt

Nachrichtenarchiv - 17.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben Russland im Fall eines Angriffs auf die Ukraine mit massiven Konsequenzen gedroht. Eine fortgesetzte militärische Aggression werde harte Sanktionen nach sich ziehen, heißt es in einer Erklärung, die am Abend beim EU-Gipfel in Brüssel veröffentlicht wurde. Welche Sanktionen genau vorgesehen sind, wurde allerdings nicht mitgeteilt. Die Regierung in Kiew aber auch einige EU-Länder wie Polen, Litauen und Lettland fordern von Deutschland, die Ostsee-Pipeline Nord Stream zwei als Druckmittel gegen Russland einzusetzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.12.2021 01:00 Uhr