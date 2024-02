EU-Staaten beschließen Militäreinsatz im Roten Meer

Wilhelmshaven: Die Bundeswehr-Fregatte "Hessen" ist am Vormittag von Wilhelmshaven in Niedersachsen aus mit Ziel "Rotes Meer" in See gestochen. Das Kriegsschiff soll sich an dem geplanten EU-Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen vor Angriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen beteiligen. Marine-Inspekteur Kaack sprach in Berlin von einem der ernsthaftesten Einsätze der Deutschen Marine seit Jahrzehnten. Die Fregatte bereite sich auf Angriffe der Huthi-Rebellen mit Raketen, Drohnen und ferngesteuerten "Kamikaze-Booten" vor. Die EU-Staaten haben den Militäreinsatz im Roten Meer inzwischen beschlossen. An dieser Mission namens "Aspides" wollen sich neben Deutschland unter anderem auch Frankreich, Italien und Griechenland beteiligen. Geplant ist der zeitgleiche Einsatz von zunächst drei Schiffen.

