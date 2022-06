EU-Staaten beraten über Kandidatenstatus für Ukraine

Nachrichtenarchiv - 23.06.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die europäischen Staats- und Regierungschefs beraten zur Stunde über den EU-Kandidatenstatus für die Ukraine. Bundeskanzler Scholz sprach zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel von einem historischen Treffen und warb erneut dafür, ein positives Signal nach Kiew zu senden. Zugleich mahnte er aber auch Reformen der Europäischen Union an, um die Aufnahme neuer Mitglieder leichter zu ermöglichen. Scholz forderte, das Prinzip der Einstimmigkeit für einige Entscheidungen aufzuheben. Am frühen Nachmittag waren die Verhandlungen über den Beginn von Beitrittsgesprächen mit den sechs Westbalkan-Staaten weiter an der Blockade Bulgariens gescheitert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2022 17:00 Uhr