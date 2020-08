EU-Spitzen fordern zusätzliche Hilfen für den Libanon

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Nach der Explosionskatastrophe in Beirut mit mindestens 145 Toten und tausend Verletzten fordert die EU mehr Unterstützung für den Libanon. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel haben einen entsprechenden Brief an die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten geschrieben. Darin heißt es wörtlich: "Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, jetzt zu handeln, um die Folgen dieser Tragödie einzudämmen." Der französische Präsident Macron war heute in Beirut, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen. Er kündigte eine baldige internationale Hilfskonferenz an, bei der es darum gehen soll, die Finanzierung von Medikamenten, medizinischer Behandlung und Nahrungsmitteln sicherzustellen. Der Libanon war früher Teil des französischen Mandatsgebiets im Nahen Osten - beide Länder sind immer noch eng verbunden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 22:00 Uhr