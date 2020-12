EU-Spitze unterzeichnet Abkommen mit Großbritannien

Nachrichtenarchiv - 30.12.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: EU-Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Michel haben das Handelsabkommen mit Großbritannien unterzeichnet. Bevor auch Premierminister Johnson seine Unterschrift unter den Vertrag setzen kann, muss noch das Parlament in London zustimmen. Das soll im Laufe des Tages geschehen. Der Handelspakt soll an Neujahr in Kraft treten. Er soll sicherstellen, dass zwischen EU und Großbritannien trotz Brexit keine Zölle erhoben werden und der Handel möglichst reibungslos funktioniert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2020 10:00 Uhr